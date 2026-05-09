Ardouval

Mardi apéro-concert Les Volfconics

Ardouval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Trio Soudé et Caustique, spécialiste des reprises de justesse. Faussaires patentés, multi-récidivistes, condamnés pour escroquerie en band, détournement de sons en public, faux et usage de faux instruments et emplois fifties, les Volfonics se caractérisent par leurs versions minimalistes et bricolées de tubes incontournables des 50’s, 60’s, 70’s, 80’s. (Pop, Rockabilly, Reggae, Latino, Soul, Funk …). La batterie est bricolée en carton et autres boites de conserves. Rendez-vous à la salle des fêtes. Durée 1h. .

Ardouval 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Mardi apéro-concert Les Volfconics

L’événement Mardi apéro-concert Les Volfconics Ardouval a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy