Mardi au Duchet Sophro et course d’orientation famille Village vacances Le Duchet Nanchez

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Pendant les vacances d’automne, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.

Mardi de 9h30 à 10h45, séance sophro adultes avec une praticienne diplômée.

Mardi de 14h à 16h, course d’orientation en famille à partir de 8 ans.

Informations et réservations par téléphone ou en ligne. .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

