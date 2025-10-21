Mardi au Duchet Sophro et course d’orientation famille Village vacances Le Duchet Nanchez
Mardi au Duchet Sophro et course d’orientation famille
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
2025-10-21
Pendant les vacances d’automne, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation.
Mardi de 9h30 à 10h45, séance sophro adultes avec une praticienne diplômée.
Mardi de 14h à 16h, course d’orientation en famille à partir de 8 ans.
Informations et réservations par téléphone ou en ligne. .
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
