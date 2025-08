Mardi belote au Wattignies ! Wattignies (Le) Nantes

Mardi belote au Wattignies ! Wattignies (Le) Nantes mardi 2 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-02 19:00 – 23:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Comme chaque premier mardi du mois, on vous donne rendez-vous pour l’incontournable tournoi de belote, animé avec passion par Martìn dès 19h00 ???? !Que vous soyez novice, curieux.se, expert.e ou simplement là pour l’ambiance, vous êtes les bienvenu·es autour des tables.Une soirée placée sous le signe du jeu, de la bonne humeur et de la convivialité ????????Venez seul·e ou en duo, l’essentiel c’est de jouer (et de s’amuser) !

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83