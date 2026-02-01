Mardi c’est ciné Angelo dans la forêt mystérieuse Médiathèque Aragon Le Mans
Mardi c’est ciné Angelo dans la forêt mystérieuse Médiathèque Aragon Le Mans mardi 17 février 2026.
Mardi c’est ciné Angelo dans la forêt mystérieuse
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Projection
Venez découvrir l’aventure pétillante d’Angelo, plongé au cœur d’une forêt pleine de malice et de surprises. Un moment tout en fantaisie à partager en famille, suivi d’un temps convivial autour de jeux de société.
14h30 Aragon
À partir de 6 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mardi c’est ciné Angelo dans la forêt mystérieuse Le Mans a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72