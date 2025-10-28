Mardi c’est ciné… Comme des bêtes Médiathèque Aragon Le Mans

Mardi c’est ciné… Comme des bêtes

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Projection

Un moment à partager autour du film d’animation Comme des bêtes, une comédie pétillante sur la vie secrète de nos animaux et sur l’importance d’être ensemble face aux imprévus ! Un moment joyeux et plein d’énergie.

14h30 Aragon (Auditorium)

À partir de 6 ans .

