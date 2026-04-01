Mardi c’est ciné ! En corps La Tréfilerie La Couronne

La Couronne

Mardi c’est ciné ! En corps

La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Chaque dernier mardi du mois, La Tréfilerie vous donne rendez-vous, en partenariat avec le Cinéma de la Cité et Ciné Passion 16. Pour cette séance, découvrez En corps , un film de Cédric Klapisch.

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La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

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English :

Every last Tuesday of the month, La Tréfilerie, in partnership with Cinéma de la Cité and Ciné Passion 16, invites you to a special screening. For this session, discover En corps , a film by Cédric Klapisch.

L’événement Mardi c’est ciné ! En corps La Couronne a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême