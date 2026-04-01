Mardi c’est ciné ! En corps La Tréfilerie La Couronne
Mardi c’est ciné ! En corps La Tréfilerie La Couronne mardi 28 avril 2026.
La Couronne
Mardi c’est ciné ! En corps
La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Chaque dernier mardi du mois, La Tréfilerie vous donne rendez-vous, en partenariat avec le Cinéma de la Cité et Ciné Passion 16. Pour cette séance, découvrez En corps , un film de Cédric Klapisch.
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La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
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English :
Every last Tuesday of the month, La Tréfilerie, in partnership with Cinéma de la Cité and Ciné Passion 16, invites you to a special screening. For this session, discover En corps , a film by Cédric Klapisch.
L’événement Mardi c’est ciné ! En corps La Couronne a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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