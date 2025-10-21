Mardi c’est ciné… Encanto Médiathèque Aragon Le Mans

Mardi c’est ciné… Encanto

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21

Projection

Dans la chaleur d’une maison pleine de couleurs et de secrets, chacun porte un don… ou une fragilité. Venez découvrir, Encanto, un film d’animation lumineux pour parler de différence, de lien familial et de force intérieure, en écho aux valeurs d’Octobre Rose.

Une séance suivie d’un atelier de création de papillons tout rose en origami !

14h30 Aragon (Auditorium)

À partir de 6 ans .

72000 Sarthe Pays de la Loire

