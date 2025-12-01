Mardi c’est Ciné… Surprise ! Médiathèque Aragon Le Mans
Mardi c’est Ciné… Surprise ! Médiathèque Aragon Le Mans mardi 23 décembre 2025.
Mardi c’est Ciné… Surprise !
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
2025-12-23
Projection
Installez-vous bien au chaud, la médiathèque vous invite à une projection surprise pleine de magie et de partage pour célébrer Noël ensemble !
14h30 Aragon (auditorium)
À partir de 6 ans .
