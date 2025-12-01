Mardi c’est Ciné… Surprise ! Médiathèque Aragon Le Mans

Mardi c’est Ciné… Surprise !

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Projection

Installez-vous bien au chaud, la médiathèque vous invite à une projection surprise pleine de magie et de partage pour célébrer Noël ensemble !

14h30 Aragon (auditorium)

À partir de 6 ans .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mardi c’est Ciné… Surprise ! Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72