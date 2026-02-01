Mardi c’est ciné Surprise Médiathèque Aragon Le Mans
Mardi c’est ciné Surprise Médiathèque Aragon Le Mans mardi 24 février 2026.
Mardi c’est ciné Surprise
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-24
Projection
Laissez-vous entraîner dans une séance pleine d’élan et d’espièglerie, où l’énergie des personnages promet un moment joyeux à partager en famille. Une projection haute en couleurs… suivie d’un temps convivial autour de jeux pour prolonger l’esprit de fête !
14h30 Aragon
À partir de 6 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
