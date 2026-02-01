Mardi c’est ciné Surprise Médiathèque Aragon Le Mans

Mardi c’est ciné Surprise

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Projection

Laissez-vous entraîner dans une séance pleine d’élan et d’espièglerie, où l’énergie des personnages promet un moment joyeux à partager en famille. Une projection haute en couleurs… suivie d’un temps convivial autour de jeux pour prolonger l’esprit de fête !

14h30 Aragon

À partir de 6 ans .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mardi c’est ciné Surprise Le Mans a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72