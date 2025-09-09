Mardi, c’est paléographie ! Angoulême

Mardi, c’est paléographie ! Angoulême mardi 9 septembre 2025.

Mardi, c’est paléographie !

24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Début : 2025-09-09 17:30:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

2025-09-09 2025-10-07 2025-11-18 2025-12-16

Séance de lecture et de déchiffrage des écritures anciennes pour amateurs de voyages dans le temps aux archives de la Charente à Angoulême.

24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 19 archives16@lacharente.fr

English :

Reading and deciphering ancient scripts for time-travel enthusiasts at the Charente archives in Angoulême.

German :

Sitzung zum Lesen und Entziffern alter Schriften für Zeitreiseliebhaber im Archiv der Charente in Angoulême.

Italiano :

Una sessione di lettura e decifrazione di scritture antiche per gli appassionati di viaggi nel tempo presso gli archivi della Charente ad Angoulême.

Espanol :

Sesión de lectura y descifrado de escrituras antiguas para los aficionados a los viajes en el tiempo en los archivos de Charente, en Angulema.

