Mardi c’est pédagogie – « Perspectives autour de la pédagogie augmentée avec VRAI Learning », Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Mardi c’est pédagogie – « Perspectives autour de la pédagogie augmentée avec VRAI Learning » Mardi 3 mars, 12h30 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T12:30:00+01:00 – 2026-03-03T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-03T12:30:00+01:00 – 2026-03-03T13:30:00+01:00

Marc Sellier, fondateur de VRAI Learning, startup française spécialisée dans la conception d’expériences de formation immersives, vous proposera d’explorer les perspectives de la pédagogie augmentée.

Salle Pilat, Faculté de Médecine et Pharmacie de Limoges

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.duenes.fr/duenes/2026/02/05/03-03-ud83dudcda-mardi-cest-pedagogie/ »}]

Avec « Mardi, c’est pédagogie ! », découvrez chaque mois des projets pédagogiques innovants !