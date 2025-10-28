MARDI CINÉ AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES Mauguio

MARDI CINÉ AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Découvrez ce film d’animation au Théâtre Bassaget !

Liban, 1982. Pour respecter la promesse faite à un vieil ami, Georges se rend à Beyrouth pour un projet aussi utopique que risqué mettre en scène Antigone afin de voler un moment de paix au cœur d’un conflit fratricide. Les personnages seront interprétés par des acteurs venant des différents camps politiques et religieux. Perdu dans une ville et un conflit qu’il ne connaît pas, Georges est guidé par Marwan. Mais la reprise des combats remet bientôt tout en question, et Georges, qui tombe amoureux d’Imane, va devoir faire face à la réalité de la guerre.

Réalisateur Mailys Vallade, Liane-Cho Han

Avec Loïse Charpentier, Victoria Grosbois, Isaac Schoumsky

Genre Animation

Mardi 28 octobre à 17h30

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h18

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio

INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

English :

Discover this animated film at Théâtre Bassaget!

German :

Entdecken Sie diesen Animationsfilm im Théâtre Bassaget!

Italiano :

Scoprite questo film d’animazione al Théâtre Bassaget!

Espanol :

¡Descubra esta película de animación en el Théâtre Bassaget!

