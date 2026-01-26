MARDI CINÉ BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !

Mauguio Hérault

Découvrez ce film au Théâtre Bassaget !

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger !

Réalisateur Derek Drymon

Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger

Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille

Mardi 24 février à 17h30

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h28

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

