MARDI CINÉ BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !
Mauguio Hérault
Découvrez ce film au Théâtre Bassaget !
Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger !
Réalisateur Derek Drymon
Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger
Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille
Mardi 24 février à 17h30
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h28
Théâtre Bassaget
Boulevard Anterrieu
34130 Mauguio .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
English :
Discover this film at Théâtre Bassaget!
