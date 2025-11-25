MARDI CINÉ UNE BATAILLE APRES L’AUTRE Mauguio

MARDI CINÉ UNE BATAILLE APRES L’AUTRE

Découvrez ce film au Théâtre Bassaget !

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…

Réalisateur Paul Thomas Anderson

Avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor

Genre Action, Comédie

Mardi 25 novembre à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 2h42

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio

INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

