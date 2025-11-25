MARDI CINÉ UNE BATAILLE APRES L’AUTRE Mauguio
Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Découvrez ce film au Théâtre Bassaget !
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…
Réalisateur Paul Thomas Anderson
Avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor
Genre Action, Comédie
Mardi 25 novembre à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 2h42
Théâtre Bassaget
Boulevard Anterrieu
34130 Mauguio
Service culture, traditions et patrimoine
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
English :
Discover this film at Théâtre Bassaget!
German :
Entdecken Sie diesen Film im Bassaget-Theater!
Italiano :
Scoprite questo film al Théâtre Bassaget!
Espanol :
¡Descubra esta película en el Théâtre Bassaget!
