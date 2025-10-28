MARDI CINÉ VALEUR SENTIMENTALE Mauguio

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Découvrez cette comédie dramatique au Théâtre Bassaget !

Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Réalisateur Joachim Trier

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas

Genre Comédie dramatique

Mardi 28 octobre à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 2h13

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio

Service culture, traditions et patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

English :

Discover this dramatic comedy at Théâtre Bassaget!

German :

Entdecken Sie diese dramatische Komödie im Théâtre Bassaget!

Italiano :

Scoprite questa commedia drammatica al Théâtre Bassaget!

Espanol :

Descubra esta comedia dramática en el Teatro Bassaget

