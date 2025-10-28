MARDI CINÉ VALEUR SENTIMENTALE Mauguio
Découvrez cette comédie dramatique au Théâtre Bassaget !
Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.
Réalisateur Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Genre Comédie dramatique
Mardi 28 octobre à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 2h13
Théâtre Bassaget
Boulevard Anterrieu
34130 Mauguio
INFORMATIONS
Service culture, traditions et patrimoine
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
English :
Discover this dramatic comedy at Théâtre Bassaget!
German :
Entdecken Sie diese dramatische Komödie im Théâtre Bassaget!
Italiano :
Scoprite questa commedia drammatica al Théâtre Bassaget!
Espanol :
Descubra esta comedia dramática en el Teatro Bassaget
