MARDI CINÉMA CHASSE GARDÉE 2 Mauguio

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault
Découvrez ce film à la salle Rosa Parks à Carnon !
Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…
Réalisateur Antonin Fourlon, Frédéric Forestier
Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili
Genre Comédie
Mardi 17 février à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h40
Salle Rosa Parks
Avenue des Comtes de Melgueil
34130 Carnon .
Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
English :
Discover this film at the Salle Rosa Parks in Carnon!
