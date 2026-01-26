MARDI CINÉMA CHASSE GARDÉE 2

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Découvrez ce film à la salle Rosa Parks à Carnon !

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Réalisateur Antonin Fourlon, Frédéric Forestier

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Genre Comédie

Mardi 17 février à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h40

Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

34130 Carnon .

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this film at the Salle Rosa Parks in Carnon!

L’événement MARDI CINÉMA CHASSE GARDÉE 2 Mauguio a été mis à jour le 2026-01-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON