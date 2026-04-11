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MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio

MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio mardi 21 avril 2026.

Ville : 34130 Mauguio

Département : Hérault

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : 5 5

Mauguio

MARDI CINÉMA CHERS PARENTS

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Découvrez ce film à la salle Rosa Parks à Carnon !
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

Réalisateur Emmanuel PATRON
Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
Genre Comédie

Mardi 21 avril à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h26

Salle Rosa Parks
Avenue des Comtes de Melgueil
34130 Carnon   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35  culture@mauguio-carnon.com

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English :

Discover this film at the Salle Rosa Parks in Carnon!

L’événement MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio a été mis à jour le 2026-04-06 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

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