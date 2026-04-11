Mauguio

MARDI CINÉMA CHERS PARENTS

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Découvrez ce film à la salle Rosa Parks à Carnon !

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

Réalisateur Emmanuel PATRON

Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret

Genre Comédie

Mardi 21 avril à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h26

Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

34130 Carnon .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

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English :

Discover this film at the Salle Rosa Parks in Carnon!

L’événement MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio a été mis à jour le 2026-04-06 par 34 OT MAUGUIO-CARNON