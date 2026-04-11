MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio
MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio mardi 21 avril 2026.
Mauguio
MARDI CINÉMA CHERS PARENTS
Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Découvrez ce film à la salle Rosa Parks à Carnon !
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
Réalisateur Emmanuel PATRON
Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
Genre Comédie
Mardi 21 avril à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h26
Salle Rosa Parks
Avenue des Comtes de Melgueil
34130 Carnon .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
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English :
Discover this film at the Salle Rosa Parks in Carnon!
L’événement MARDI CINÉMA CHERS PARENTS Mauguio a été mis à jour le 2026-04-06 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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