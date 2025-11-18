MARDI CINÉMA CLASSE MOYENNE

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Découvrez ce film à la salle Rosa Parks !

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Réalisateur Antony Cordier

Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Genre Comédie

Mardi 18 novembre à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h35

Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

34130 Carnon .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

English :

Discover this film at the Salle Rosa Parks!

German :

Entdecken Sie diesen Film im Rosa-Parks-Saal!

Italiano :

Scoprite questo film al cinema Rosa Parks!

Espanol :

¡Descubra esta película en el cine Rosa Parks!

