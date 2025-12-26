MARDI CINÉMA JEAN VALJEAN, Mauguio

MARDI CINÉMA JEAN VALJEAN

Découvrez ce film à la salle Rosa Parks !

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.

D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo

Réalisateur Eric BESNARD

Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy

Genre Drame, Historique

Mardi 20 janvier à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h38

Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

34130 Carnon .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

Discover this film at the Salle Rosa Parks!

