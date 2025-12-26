MARDI CINÉMA JEAN VALJEAN, Mauguio
Découvrez ce film à la salle Rosa Parks !
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.
D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo
Réalisateur Eric BESNARD
Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy
Genre Drame, Historique
Mardi 20 janvier à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h38
Salle Rosa Parks
Avenue des Comtes de Melgueil
34130 Carnon .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
