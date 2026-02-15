MARDI CINÉMA L’ÂME IDÉALE Mauguio

MARDI CINÉMA L’ÂME IDÉALE

Découvrez ce film au Théâtre Bassaget à Mauguio !

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait…

Réalisateur Alice Vial

Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Genre Comédie, Fantastique, Romance

Mardi 24 février à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h38

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio .

