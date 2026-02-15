MARDI CINÉMA L’ÂME IDÉALE Mauguio
MARDI CINÉMA L'ÂME IDÉALE
Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault
Tarif : 5€
Date : 2026-02-24

2026-02-24
Découvrez ce film au Théâtre Bassaget à Mauguio !
Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d'amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait…
Réalisateur Alice Vial
Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas
Genre Comédie, Fantastique, Romance
Mardi 24 février à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h38
Théâtre Bassaget
Boulevard Anterrieu
34130 Mauguio
Boulevard Anterrieu Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
English :
Discover this film at the Théâtre Bassaget in Mauguio!
