MARDI CINÉMA VIE PRIVÉE, Mauguio

Découvrez ce film au Théâtre Bassaget !

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Réalisateur Rebecca Zlotowski

Avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Genre Drame, Policier, Thriller

Mardi 27 janvier à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h45

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

