MARDI CINÉMA VIE PRIVÉE, Mauguio
MARDI CINÉMA VIE PRIVÉE
Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Découvrez ce film au Théâtre Bassaget !
Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.
Réalisateur Rebecca Zlotowski
Avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira
Genre Drame, Policier, Thriller
Mardi 27 janvier à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h45
Théâtre Bassaget
Boulevard Anterrieu
34130 Mauguio .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
English :
Discover this film at Théâtre Bassaget!
