Mardi-Culture Conférence « Napoléon et la Corse » Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade mardi 4 novembre 2025.

Mardi-Culture Conférence « Napoléon et la Corse »

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Venez assister à la conférence de Michel Garcia « Napoléon et la Corse ».

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Attend Michel Garcia’s lecture on « Napoleon and Corsica ».

German :

Besuchen Sie den Vortrag von Michel Garcia « Napoleon und Korsika ».

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Michel Garcia su « Napoleone e la Corsica ».

Espanol :

Asista a la conferencia de Michel García sobre « Napoleón y Córcega ».

