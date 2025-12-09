Mardi-Culture Conférence « Ouvrir l’oeil » Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Mardi-Culture Conférence « Ouvrir l’oeil » Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade mardi 9 décembre 2025.

Mardi-Culture Conférence « Ouvrir l’oeil »

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Venez assister à la conférence d’Henri Maleysson « Ouvrir l’œil ».

.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Attend Henri Maleysson’s lecture « Ouvrir l??il ».

German :

Besuchen Sie den Vortrag von Henri Maleysson « Ouvrir l?

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Henri Maleysson « Ouvrir l?

Espanol :

Asista a la conferencia de Henri Maleysson « Ouvrir l?

L’événement Mardi-Culture Conférence « Ouvrir l’oeil » Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay