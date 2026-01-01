Mardi-Culture Conférence sur l’Andalousie Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Mardi-Culture Conférence sur l’Andalousie

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Venez assister à la conférence de Roselyne et Jean-Guy Cenat L’Andalousie et ses merveilles Cordoue, Séville, Grenade…

.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Come to Roselyne and Jean-Guy Cenat’s lecture Andalusia and its wonders: Cordoba, Seville, Granada…

