Mardi-Culture Conférence sur l’Andalousie Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Début : 2026-01-13 20:30:00
2026-01-13
Venez assister à la conférence de Roselyne et Jean-Guy Cenat L’Andalousie et ses merveilles Cordoue, Séville, Grenade…
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
Come to Roselyne and Jean-Guy Cenat’s lecture Andalusia and its wonders: Cordoba, Seville, Granada…
