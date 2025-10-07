Mardi-Culture Documentaire « Demain la vallée » & échange Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Mardi-Culture Documentaire « Demain la vallée » & échange

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Venez assister à la projection du documentaire « Demain la Vallée » suivie d’un échange avec les invités de Haute-Loire Bio.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Join us for a screening of the documentary « Demain la Vallée », followed by a discussion with guests from Haute-Loire Bio.

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Dokumentarfilms « Demain la Vallée » mit anschließendem Austausch mit den Gästen von Haute-Loire Bio.

Italiano :

Assistete alla proiezione del documentario « Demain la Vallée », seguita da un dibattito con ospiti di Haute-Loire Bio.

Espanol :

Asista a la proyección del documental « Demain la Vallée », seguida de un debate con invitados de Haute-Loire Bio.

L’événement Mardi-Culture Documentaire « Demain la vallée » & échange Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay