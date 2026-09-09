Mardi-Culture : Les guerres perdues : Ukraine, Iran, Liban Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

Mardi-Culture : Les guerres perdues : Ukraine, Iran, Liban

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Dans le cadre des « Mardi Culture », Michel Garcia propose une conférence consacrée aux conflits en Ukraine, en Iran et au Liban, et s’interroge sur les enjeux et les conséquences de ces guerres.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

As part of the %AB Culture Tuesdays %BB series, Michel Garcia will give a lecture on the conflicts in Ukraine, Iran, and Lebanon, and will explore the issues at stake and the consequences of these wars.

L’événement Mardi-Culture : Les guerres perdues : Ukraine, Iran, Liban Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay