MARDI DE LA CULTURE CONFERENCE Saint-André

MARDI DE LA CULTURE CONFERENCE

Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10 19:30:00

2026-02-10

Marc Conessa Que font les montagnes à nos frontières .

Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23

Marc Conessa: What are the mountains doing at our borders?

