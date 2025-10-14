Mardi de l’égalité – De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Mardi de l’égalité – De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes mardi 14 octobre 2025.

Mardi de l’égalité – De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 14 octobre, 18h00 Gratuit, sur réservation

S’appuyant sur ses ouvrages Charlotte Puiseux lors de cette conférence proposera une plongée dans les rouages du système validiste et les luttes anti-validistes contemporaines.

**Une conférence de Charlotte Puiseux**

En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2 et l’association étudiante Handi’rennes2

Docteure en philosophie, autrice et psychologue, Charlotte Puiseux est spécialiste du mouvement crip. Spécialiste des questions de validisme, d’handiféminisme et d’handiparentalité, elle milite depuis de nombreuses années dans les milieux anticapitalistes, féministes et queer.

À travers une approche mêlant recherche académique et expérience vécue du handicap, cette conférence propose une plongée dans les rouages du système validiste et les luttes antivalidistes contemporaines.

S’appuyant sur ses ouvrages « De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste » (La Découverte, 2022) et « Plutôt vivre. Comprendre le validisme et valoriser une culture crip » (Éd. Le Cavalier Bleu, 2025), Charlotte Puiseux articulera réflexions philosophiques, concepts sociologiques et exemples concrets.

En ouverture, l’association étudiante Handi’Rennes 2 présentera ses actions et ses engagements pour une université plus inclusive.

À noter. La rencontre sera traduite en langue des signes française (LSF) grâce à la présence de deux interprètes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T19:30:00.000+02:00

1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/mardi-legalite-chair-fer-vivre-lutter-dans-societe-validiste

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2