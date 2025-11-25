Mardi de l’égalité – Étudiantes en terrain miné Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 25 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Soirée projection-débat autour du court-métrage « J’ai creusé dans mes cendres » d’Enora Keller et du documentaire « Étudiantes en terrain miné » de Charlotte Espel.

**Projections et débat : court-métrage et documentaire autour des violences sexistes et sexuelles à l’université**

_Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et dans le cadre du Mois du film documentaire, en partenariat avec_ _**la Mission égalité de l’Université Rennes 2 et le collectif Clasches**__._

**Première partie :** _J’ai creusé dans mes cendres_. Court métrage d’Enora Keller (2 min. 40)

Une femme retourne plusieurs années après ses études dans son ancienne université et dénonce la culture du viol.

**Seconde partie :** _Étudiantes en terrain miné_. Documentaire de **Charlotte Espel** (52 min.)

Si les étudiantes sont cinq fois plus victimes de violences sexistes et sexuelles que la moyenne des femmes, l’université serait-elle un terrain miné ?

_Étudiantes en terrain miné_ donne la parole à cinq étudiantes ou doctorantes, victimes de harcèlement ou de viol, qui se battent pour que ces violences ne soient plus passées sous silence. Il suit aussi des associations qui tentent de briser l’omerta et porte un éclairage cru sur les dérives dans le monde de la recherche.

**Débat.** Les projections sont suivies d’un débat avec Enora Keller pour approfondir les enjeux soulevés et répondre aux questions du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T19:30:00.000+01:00

1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/mardi-legalite-etudiantes-terrain-mine

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2