Mardi de l’égalité – La fabrique des masculinités au travail Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 7 avril, 18h00 Gratuit, sur réservation

Une conférence avec l’autrice Haude Rivoal, elle y explorera la construction des masculinités et leurs effets sur les relations professionnelles, la hiérarchie et les carrières.

En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2

Sociologue et autrice de La fabrique des masculinités au travail (Éd. La Découverte, 2023), Haude Rivoal explore la construction des masculinités et leurs effets sur les relations professionnelles, la hiérarchie et les carrières.

À travers enquêtes de terrain et concepts sociologiques, elle décrypte les normes de genre qui structurent le monde du travail et propose des pistes pour favoriser l’égalité et l’inclusion. Un temps d’échange avec le public permettra de réfléchir concrètement aux transformations possibles dans les organisations contemporaines.

Vente de livres. Notre librairie partenaire Comment dire sera présente lors de cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T19:30:00.000+02:00

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http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/mardi-legalite-fabrique-masculinites-travail

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



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