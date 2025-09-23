Mardi de l’égalité – Les discriminations dans l’Enseignement supérieur et la recherche (ESR) Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Mardi de l’égalité – Les discriminations dans l’Enseignement supérieur et la recherche (ESR) Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes mardi 23 septembre 2025.

Mardi de l’égalité – Les discriminations dans l’Enseignement supérieur et la recherche (ESR) Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 23 septembre, 18h00 Gratuit, sur réservation

Table ronde inaugurale – 10 ans des Mardis de l’égalité, portant sur les discriminations dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR)

**Table ronde inaugurale – 10 ans des Mardis de l’égalité**

À l’occasion des 10 ans des Mardis de l’égalité, cette table ronde inaugurale marque le lancement d’une année de mobilisation renforcée autour des enjeux d’égalité et de lutte contre les discriminations dans l’enseignement supérieur et la recherche. Institution publique de savoir et de formation, l’université a un rôle déterminant à jouer dans la construction d’une société plus juste et inclusive. Pourtant, elle reste traversée par des inégalités structurelles persistantes : sexisme, racisme, validisme, LGBTphobies, discriminations sociales, entre autres. Face à ces réalités, il est plus que jamais nécessaire d’interroger, de consolider et d’amplifier les politiques d’égalité dans toutes leurs dimensions.

Animée par Christine Rivalan Guégo, ancienne présidente de l’Université Rennes 2 et initiatrice du cycle des Mardis de l’égalité, cette discussion réunira Philippe Liotard, ancien président de la Conférence Permanente des chargées et chargés de mission Égalité et Diversité – CPED, Yannick L’Horty, directeur de l’Observatoire National des Discriminations et de l’Égalité dans le Supérieur – ONDES, Louise Bourgoin, chargée de projets Discriminations et Égalité dans le supérieur – ONDES / Vice-Présidence Égalité, et Fabrice Dhume (sociologue). Ensemble, ils et elles dresseront un état des lieux critique des discriminations dans l’ESR, questionneront les politiques publiques en place, leurs angles morts et leurs limites, et proposeront des pistes concrètes pour renforcer les dynamiques de transformation vers une université réellement inclusive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T19:30:00.000+02:00

1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/mardi-legalite-discriminations-dans-lenseignement-superieur-recherche-esr

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2