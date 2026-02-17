Mardi de l’égalité – Les vigilantes : Surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l’extrême droite Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 10 mars, 18h00 Gratuit, sur réservation

Une conférence avec l’essayiste et journaliste Léane Alestra, autour de cette question : Pourquoi des femmes adhèrent-elles à des idéologies qui semblent vouloir leur retirer des droits ?

**En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et du programme de Rennes Métropole autour du #8mars**

Pourquoi des femmes adhèrent-elles à des idéologies qui semblent vouloir leur retirer des droits ?

Cette question, en apparence paradoxale, en cache une plus vaste : que nous dit la présence croissante des femmes dans les sphères d’extrême droite du fonctionnement du nationalisme lui-même ? Ce que ce livre interroge, ce n’est pas « les femmes d’extrême droite » comme un objet à part, mais la manière dont le nationalisme, pour prospérer, forge une féminité utile à son projet.

Derrière la figure de la mère protectrice, de la femme respectable ou de la militante contre la décadence, se dessine une injonction : incarner une féminité hégémonique, blanche, hétérosexuelle, discrète, utile au projet national qui s’appuie sur un racisme structurel.

Ainsi l’extrême droite n’est pas une aberration : elle est l’expression la plus brutale et la plus explicite de cette logique enracinée dans nos sociétés. Et tant que l’État-nation existera, il continuera à penser le corps féminin comme un territoire à surveiller, un ventre à discipliner, une image à projeter et reconduira les fondements du sexisme. C’est pourquoi nous devons comprendre les femmes d’extrême droite, pour interroger l’ordre nationaliste qui les rend possibles.

* Vente de livres. Notre librairie partenaire Comment dire sera présente lors de cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T19:30:00.000+01:00

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



