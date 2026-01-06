Mardi de l’égalité – Pour Britney, Elisabeth et les autres : l’enfermement psychatrique féminin au prisme littéraire Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 10 février, 18h00 Gratuit, sur réservation

Une table ronde avec Louise Chennevière et Adèle Yon, qui ont publié des récits interrogeant l’enfermement des femmes en structures psychiatriques.

**En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2 et le festival littéraire des Champs Libres, Jardins d’hiver**

Louise Chennevière et Adèle Yon ont publié récemment des récits interrogeant l’enfermement des femmes en structures psychiatriques – et plus généralement la pathologisation de comportements féminins jugés en décalage.

Dans Pour Britney (2024, P.O.L), Louise Chennevière écrit une lettre intense et poétique à l’adolescente qu’elle était, à Britney Spears et à Nelly Arcan dont elle a pu observer la chute presque en direct à la télévision : pourquoi la société exclut-elle ces femmes qui ne souhaitent rien d’autre qu’être maîtresses d’elles-mêmes ? En quoi le diagnostic de trouble mental permet‑il le contrôle de ces femmes en quête d’agentivité ?

Dans Mon vrai nom est Elisabeth (2025, Les éditions du sous-sol), Adèle Yon enquête sur son arrière-grand-mère Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 1940, internée pendant 17 ans, et dont le fantôme pèse sur les femmes de la famille.

Cette rencontre est l’occasion, pour Cécile Cunin, doctorante en Histoire de l’Art, et Gaëlle Debeaux, maîtresse de conférences en Littérature comparée à l’Université Rennes 2, d’aborder l’enfermement médical des femmes à travers un dialogue avec deux autrices contemporaines qui font de la littérature un espace de lutte.

