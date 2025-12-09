Mardi de l’égalité – Une société toujours homophobe et transphobe ? Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 9 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Une conférence de Christèle Fraïssé « Une société toujours homophobe et transphobe ? Appréhender le cis-hétérosexisme et la cisnormativité. »

En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2 et l’Institut National de l’Audiovisuel

Depuis la fin du 20e siècle, la société française semble évoluer vers une plus grande acceptation de l’homosexualité et des transidentités (IFOP, 2019). Cependant, discriminations et violences n’ont pas diminué, et les risques en matière de santé restent nettement plus élevés chez les jeunes LGBTI+ comparé aux jeunes hétérosexuelles et hétérosexuels, comme le montre la dernière enquête de l’INSERM sur la sexualité en France (2024).

En s’appuyant sur des extraits de journaux télévisés (archives INA) allant des années 1980 à nos jours, Christèle Fraïssé, enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l’Université de Bretagne Occidentale – Laboratoire de Psychologie, Cognition, Comportement, Communication – met en lumière la persistance de l’homophobie et de la transphobie dans la société française.

Cette réalité s’explique par le maintien d’une hiérarchie entre les sexualités (hétérosexisme) et entre les identités de genre (cissexisme), deux systèmes de domination qui s’appuient sur des normes valorisant l’hétérosexualité (hétéronormativité) et l’identité cisgenre (cisnormativité).

Ces deux processus – cis-hétérosexisme et cisnormativité – entraînent l’invisibilisation et la minorisation des sexualités et identités de genre autres qu’hétérosexuelles et cisgenres. Encore reléguées aux marges, ces populations sont toujours décrites comme non naturelles et moins « vraies » que les formes dominantes, ce qui les expose davantage à différentes formes de violence.

Vente de livres. Notre librairie partenaire Comment dire sera présente.

Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Université Rennes 2