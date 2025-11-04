MARDI DE L’emploi – RANDSTAD Inhouse pour Lustucru Agence GIVORS Givors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:30:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:30:00

Mardi de l’emploi de 9h à 12h C’est une matinée réservée à vous et pour vous ! Rendez-vous avec RANDSTAD Inhouse à l’agence de France Travail Givors. Ils recherchent des profils pour des postes en : Co packing, Préparateurs de commandes, Agents de quai, Caristes (sans expérience pour ces 4 postes mais des CACES validés pour les caristes et préparateurs) & Conducteurs de ligne avec de l’expérience. Attention pour tous les postes il faut avoir en tête que : – l’entreprise n’est pas desservie par l

Mardi de l’emploi de 9h à 12h C’est une matinée réservée à vous et pour vous ! Rendez-vous avec RANDSTAD Inhouse à l’agence de France Travail Givors. #TousMobilisés La semaine de l’industrie agroalimentaire