Mardi d’ici dégustation de produits locaux Station de ski Gavarnie-Gèdre

Mardi d’ici dégustation de produits locaux

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 13:00:00

fin : 2026-03-03 15:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Tous les mardis, déguster des produits locaux dans un décor de rêve, au son de la montagne… c’est le rendez-vous de l’hiver que propose la station pendant les vacances de février ! Le domaine skiable est fier de faire partie d’un territoire où les traditions, les valeurs et la gastronomie sont riches. Afin de rendre hommage au terroir, la station proposera de faire découvrir des produits artisanaux. Nommés Les mardis d’ici , ces rendez-vous incontournables permettront de ravir les papilles des vacanciers et de faire découvrir des spécialités avec une vue imprenable. Bien plus qu’une simple pause snack, Les mardis d’ici seront accompagnés de chants montagnards en fond sonore. RDV au bar de glace ou sur la terrasse du restaurant.

Le bar de glace est accessible aux détenteurs d’un forfait de ski.

En cas de mauvais temps, la dégustation se fera sur la terrasse du restaurant. .

English :

Every Tuesday, sample local produce in a dream setting, to the sound of the mountains… that’s the winter rendezvous the resort is offering during the February vacations! The ski area is proud to be part of a region with rich traditions, values and gastronomy. To pay homage to the terroir, the resort will be showcasing artisanal products. Known as Les mardis d’ici , these not-to-be-missed events will delight the taste buds of holidaymakers and introduce them to specialties with a breathtaking view. Much more than a simple snack break, Les mardis d’ici will be accompanied by mountain songs in the background. Meet at the ice bar or on the restaurant terrace.

German :

Jeden Dienstag lokale Produkte in einer traumhaften Kulisse zu den Klängen der Berge genießen… das ist der Wintertreffpunkt, den der Skiort während der Februarferien anbietet! Das Skigebiet ist stolz darauf, Teil einer Gegend mit reichen Traditionen, Werten und Gastronomie zu sein. Um der Region Tribut zu zollen, wird der Skiort vorschlagen, handwerkliche Produkte zu entdecken. Diese unumgänglichen Termine mit dem Namen Les mardis d’ici (Die Dienstage von hier) werden die Geschmacksnerven der Urlauber verwöhnen und Spezialitäten mit einer atemberaubenden Aussicht präsentieren. Weit mehr als eine einfache Snackpause: Les mardis d’ici werden von Berggesängen im Hintergrund begleitet. RDV in der Eisbar oder auf der Terrasse des Restaurants.

Italiano :

Ogni martedì, assaporare i prodotti locali in un ambiente da sogno, al suono delle montagne… ecco l’appuntamento invernale che il resort propone durante le vacanze di febbraio! Il comprensorio sciistico è orgoglioso di far parte di una regione ricca di tradizioni, valori e gastronomia. Per rendere omaggio ai prodotti locali, il resort metterà in mostra i prodotti artigianali. Conosciuti come Les mardis d’ici , questi eventi imperdibili delizieranno il palato dei vacanzieri e presenteranno specialità con una vista mozzafiato. Molto più di una semplice pausa merenda, Les mardis d’ici saranno accompagnati da canzoni di montagna in sottofondo. Appuntamento al bar del ghiaccio o sulla terrazza del ristorante.

Espanol :

Todos los martes, saboree productos locales en un marco de ensueño, al son de las montañas… ¡esa es la cita invernal que propone la estación durante las vacaciones de febrero! La estación se enorgullece de formar parte de una región rica en tradiciones, valores y gastronomía. Para rendir homenaje a los productos locales, la estación presentará productos artesanales. Conocidos como Les mardis d’ici , estos eventos imperdibles deleitarán el paladar de los veraneantes y mostrarán especialidades con una vista impresionante. Mucho más que una pausa para picar algo, Les mardis d’ici estarán acompañados por canciones de montaña de fondo. Reúnase en el bar de hielo o en la terraza del restaurante.

