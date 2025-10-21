Mardi du Doc PENSER L’INCERTITUDE L’Étoile Cinéma Saulieu

Mardi du Doc PENSER L’INCERTITUDE L’Étoile Cinéma Saulieu mardi 21 octobre 2025.

Mardi du Doc PENSER L’INCERTITUDE

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Mardi 21 octobre à 20h, nous vous proposons une nouvelle soirée documentaire sur le thème de l’architecture avec la projection de PENSER L’INCERTITUDE de Christian Barani. Séance en présence de Clément Jolivet architecte de l’agence Namenlos, Angèle Launay, architecte conseillère du CAUE 21 et

d’autres professionnels qui témoigneront de leur pratique de la fabrique de la ville et des territoires.

Soirée en partenariat avec les communes de Saulieu et d’Arnay-le-Duc et la DRAC BFC.

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.

Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, ces jeunes professionnel.le.s témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

Durée 1h39

Prix libre

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Mardi du Doc PENSER L’INCERTITUDE

German : Mardi du Doc PENSER L’INCERTITUDE

Italiano :

Espanol :

L’événement Mardi du Doc PENSER L’INCERTITUDE Saulieu a été mis à jour le 2025-10-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)