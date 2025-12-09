Mardi du Floor Lila Ehja + Fondation Harmonie La Cartonnerie Reims

Mardi du Floor Lila Ehja + Fondation Harmonie

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Tout public

Ce Mardi du Floor annonce l’hiver et les longues nuits froides en vous proposant des artistes qui ne manqueront pas d’interpeller les moins fileux.ses d’entre vous

Armée de sa guitare, son Roland et son looper, LILA EHJA déploie une atmosphère tantôt bleue et mystérieuse, tantôt rouge, électrique et bétonnée. Ses thématiques le gris des boulevards, les poésies de la pluie et de la nuit. Sa musique, qu’elle qualifie de froide wave , puise ses sources dans les musiques post punk/cold wave, shoegaze & industrielles.

La soirée sera ouverte par un tout nouveau projet rémois, qui se définie ainsi Si la musique est le miroir de l’âme, Fondation Harmonie est un produit à vitre. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Mardi du Floor Lila Ehja + Fondation Harmonie

L’événement Mardi du Floor Lila Ehja + Fondation Harmonie Reims a été mis à jour le 2025-11-28 par Reims Tourisme & Congrès