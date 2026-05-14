Chemiré-le-Gaudin

Mardi du Patrimoine Visite du Château de la Sauvagère

Allée de La Sauvagère Chemiré-le-Gaudin Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:30:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Visite du Château de la Sauvagère

A flanc de colline et en lisière de forêt, ce château de Chemiré‑le‑Gaudin évoque la Toscane par ses cyprès et son architecture des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, marquée par l’époque des Médicis et des Bourbons. Classé Monument historique, il conserve de remarquables éléments patrimoniaux, dont son portail majestueux, la chapelle peinte et un grand salon aux lambris d’origine. .

Allée de La Sauvagère Chemiré-le-Gaudin 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to Château de la Sauvagère

L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Château de la Sauvagère Chemiré-le-Gaudin a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe