Mardi en huit TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 18:00 – 18:50

Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Adulte, Tout public

Mardi en huit chante des chansons et ça fait plus d’une semaine que ça dure. Ce spectacle parle de R&B, de radios du service public et de kebabs… sauf les années bissextiles où il est exclusivement question de mitochondries.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

