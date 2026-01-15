Mardi en huit TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes
Mardi en huit TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 7 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 18:00 – 18:50
Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Adulte, Tout public
Mardi en huit chante des chansons et ça fait plus d’une semaine que ça dure. Ce spectacle parle de R&B, de radios du service public et de kebabs… sauf les années bissextiles où il est exclusivement question de mitochondries.
TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com
Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire