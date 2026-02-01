Mardi Gras avec Papi et Mamie ! Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier

Mardi Gras avec Papi et Mamie !

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

2026-02-17

L’évènement ! est ouvert aux enfants accompagnés d’un ou de seniors. Il propose des crêpes, un atelier créatif et un spectacle de magie.

Buvette sur place

.

Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29 communication@montelier.com

English :

The ! is open to children accompanied by one or more senior citizens. It features pancakes, a creative workshop and a magic show.

Refreshments on site

