Mardi Gras avec Papi et Mamie ! Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier
Mardi Gras avec Papi et Mamie ! Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier mardi 17 février 2026.
Mardi Gras avec Papi et Mamie !
Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17
L’évènement ! est ouvert aux enfants accompagnés d’un ou de seniors. Il propose des crêpes, un atelier créatif et un spectacle de magie.
Buvette sur place
.
Chemin du Clos Quartier Saint-James Centre Jean Giono Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29 communication@montelier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ! is open to children accompanied by one or more senior citizens. It features pancakes, a creative workshop and a magic show.
Refreshments on site
L’événement Mardi Gras avec Papi et Mamie ! Montélier a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme