Mardi Gras L’Escale à bière Bellegarde-en-Diois

L’Escale à bière 2085 route des Lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Plongez dans une atmosphère festive et colorée pour célébrer Mardi Gras !
Au programme esprit carnaval, bonne humeur et gourmandise avec des crêpes sucrées et salées à savourer.
English :
Dive into a festive and colorful atmosphere to celebrate Mardi Gras!
On the program: carnival spirit, good humor and gourmet delights with sweet and savory crepes to savor.
