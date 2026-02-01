MARDI GRAS Bolquère

MARDI GRAS

avenue du serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

2026-02-17

VENEZ FÊTER MARDI GRAS !

14H30 17H30

Front de neige, Pyrénées 2000

Gratuit. En famille.

De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent au pied des pistes jeux en bois, maquillage, sculptures sur ballon…Stand Chocolatier Cemoi.

Un après-midi placé sous le signe de la fête !

avenue du serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

English :

COME AND CELEBRATE MARDI GRAS!

2:30 PM 5:30 PM

Snow front, Pyrénées 2000

Free admission. All in the family.

A host of activities for young and old await you at the foot of the slopes: wooden games, face-painting, balloon sculptures, etc. Cemoi Chocolatier stand.

A festive afternoon!

