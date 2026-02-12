Mardi gras

Gymnase Dunières Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Rejoignez la fête dès 14h ! Ateliers créatifs, jeux géants, maquillage et déco (3€). À 15h, défilé costumé gratuit dans les rues. À 17h, spectacle de la Cie Impromptu Circus. Buvette sur place. Organisé par l’APEL et le Comité d’animation.

Gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join the party from 2pm! Creative workshops, giant games, face painting and decoration (3?). At 3pm, free costume parade through the streets. At 5pm, a show by Cie Impromptu Circus. Refreshments on site. Organized by APEL and the Comité d’animation.

L’événement Mardi gras Dunières a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme