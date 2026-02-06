Mardi gras, espace aquatique Plourin-lès-Morlaix
Mardi gras, espace aquatique Plourin-lès-Morlaix mardi 17 février 2026.
Mardi gras, espace aquatique
Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Venez vous amuser à la piscine en vous déguisant ! Que ce soit en super-héros, sirène ou pirate, laissez libre cours à votre imagination. Une journée festive et colorée vous attend, alors n’oubliez pas votre plus beau costume pour plonger dans l’ambiance ! .
Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mardi gras, espace aquatique
L’événement Mardi gras, espace aquatique Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-02-02 par OT BAIE DE MORLAIX