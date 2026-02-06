Mardi gras, espace aquatique Plourin-lès-Morlaix

Mardi gras, espace aquatique

Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Venez vous amuser à la piscine en vous déguisant ! Que ce soit en super-héros, sirène ou pirate, laissez libre cours à votre imagination. Une journée festive et colorée vous attend, alors n’oubliez pas votre plus beau costume pour plonger dans l’ambiance ! .

Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

English : Mardi gras, espace aquatique

