Parents et enfants, rendez-vous déguisés sur la terrasse du café pou un défilé dans les rues de Louin ! Apportez tambourin, trompette, casserole… Boisson offerte aux enfants à l’arrivée, des crêpes seront proposées moyennant un don si vous le souhaitez. Inscription et renseignements par mail ruchelouinaise@gmail.com ou au 06 06 47 26 35. .
Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 47 26 35 ruchelouinaise@gmail.com
L’événement Mardi gras Louin a été mis à jour le 2026-02-10 par CC Airvaudais Val du Thouet