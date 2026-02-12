Mardi gras

Louin Deux-Sèvres

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Parents et enfants, rendez-vous déguisés sur la terrasse du café pou un défilé dans les rues de Louin ! Apportez tambourin, trompette, casserole… Boisson offerte aux enfants à l’arrivée, des crêpes seront proposées moyennant un don si vous le souhaitez. Inscription et renseignements par mail ruchelouinaise@gmail.com ou au 06 06 47 26 35. .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 47 26 35 ruchelouinaise@gmail.com

