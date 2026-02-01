Mardi Gras Place de l’Eglise Moëlan-sur-Mer
Mardi Gras Place de l’Eglise Moëlan-sur-Mer mardi 17 février 2026.
Mardi Gras
Place de l’Eglise Le bourg Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-02-17 16:45:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Événement organisé par l’Espace jeunes et l’association Moëlan patrimoine et traditions.
Grand défilé déguisé suivi de la combustion du bonhomme des Gras (à 16 h).
Départ de la parade à 15 h, place de l’église. Défilé en musique dans le bourg, en passant notamment devant le cinéma, la rue Saint-Melaine, la rue du Guilly et la rue Pont-ar-Laer, avant de rejoindre le parking de l’Ellipse.
La fête se poursuivra à 16 h 30 à l’Ellipse, avec un temps convivial autour d’un chocolat chaud offert aux participants. .
Place de l’Eglise Le bourg Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 55
English : Mardi Gras
