Mardi Gras Place de l’Eglise Moëlan-sur-Mer

Mardi Gras

Place de l’Eglise Le bourg Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 16:45:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Événement organisé par l’Espace jeunes et l’association Moëlan patrimoine et traditions.

Grand défilé déguisé suivi de la combustion du bonhomme des Gras (à 16 h).

Départ de la parade à 15 h, place de l’église. Défilé en musique dans le bourg, en passant notamment devant le cinéma, la rue Saint-Melaine, la rue du Guilly et la rue Pont-ar-Laer, avant de rejoindre le parking de l’Ellipse.

La fête se poursuivra à 16 h 30 à l’Ellipse, avec un temps convivial autour d’un chocolat chaud offert aux participants. .

Place de l’Eglise Le bourg Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mardi Gras

L’événement Mardi Gras Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS