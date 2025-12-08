Mardi Gras par l’Office de Tourisme Entrée de la plage Trouville-sur-Mer

Mardi Gras par l’Office de Tourisme

Entrée de la plage Bd de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

L’Office organise le Mardi gras à partir de 14h30 !

Au programme un défilé déguisé ouvert à tous les enfants, une déambulation en musique et un moment festif pour célébrer le carnaval.

Déguisement obligatoire ! Crêpes offertes en fin de parcours !

Un rendez-vous joyeux et coloré pour petits et grands ! .

English : Mardi Gras par l’Office de Tourisme

The Office organizes Mardi Gras starting at 2:30 pm!

On the program: a costume parade open to all children, a musical parade and a festive moment to celebrate Carnival.

Disguise mandatory! Free pancakes at the end of the parade!

L’événement Mardi Gras par l’Office de Tourisme Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Trouville