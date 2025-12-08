Mardi Gras par l’Office de Tourisme Entrée de la plage Trouville-sur-Mer
Mardi Gras par l’Office de Tourisme Entrée de la plage Trouville-sur-Mer mardi 17 février 2026.
Mardi Gras par l’Office de Tourisme
Entrée de la plage Bd de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
L’Office organise le Mardi gras à partir de 14h30 !
Au programme un défilé déguisé ouvert à tous les enfants, une déambulation en musique et un moment festif pour célébrer le carnaval.
Déguisement obligatoire ! Crêpes offertes en fin de parcours !
Un rendez-vous joyeux et coloré pour petits et grands ! .
Entrée de la plage Bd de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
English : Mardi Gras par l’Office de Tourisme
The Office organizes Mardi Gras starting at 2:30 pm!
On the program: a costume parade open to all children, a musical parade and a festive moment to celebrate Carnival.
Disguise mandatory! Free pancakes at the end of the parade!
