Mardi Gras rue saint vincent ferrier Ploudalmézeau

Mardi Gras rue saint vincent ferrier Ploudalmézeau mardi 17 février 2026.

Mardi Gras

rue saint vincent ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 18:00:00

Date(s) :
2026-02-17

Mardi Gras débarque à Ploudalmézeau !
Venez célébrer Mardi Gras dans une ambiance festive et colorée ! Sortez les plumes, les paillettes et les déguisements les plus fous…

Défilé avec le groupe BAZOOKADA dans les rues de Ploudalmézeau
Mini Boom et goûter à la Halle Multifonctions
Gratuit et ouvert à tous   .

rue saint vincent ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mardi Gras

L’événement Mardi Gras Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-01-16 par OT IROISE BRETAGNE