Mardi Gras rue saint vincent ferrier Ploudalmézeau

Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
2026-02-17
Mardi Gras débarque à Ploudalmézeau !
Venez célébrer Mardi Gras dans une ambiance festive et colorée ! Sortez les plumes, les paillettes et les déguisements les plus fous…
Défilé avec le groupe BAZOOKADA dans les rues de Ploudalmézeau
Mini Boom et goûter à la Halle Multifonctions
Gratuit et ouvert à tous .
rue saint vincent ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
