Mardi Gras rue saint vincent ferrier Ploudalmézeau

Mardi Gras

rue saint vincent ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 18:00:00

2026-02-17

Mardi Gras débarque à Ploudalmézeau !

Venez célébrer Mardi Gras dans une ambiance festive et colorée ! Sortez les plumes, les paillettes et les déguisements les plus fous…

Défilé avec le groupe BAZOOKADA dans les rues de Ploudalmézeau

Mini Boom et goûter à la Halle Multifonctions

Gratuit et ouvert à tous .

rue saint vincent ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48

