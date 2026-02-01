Mardi gras Willer-sur-Thur
Mardi gras Willer-sur-Thur mardi 17 février 2026.
27 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Mardi 2026-02-17 12:00:00
2026-02-17
Un après-midi dansant et gourmand au restaurant Bischoff à Willer-sur-Thur. Animé par Claude et Yvette, l’événement mêle convivialité et plaisir de la table avec un menu complet, du cocktail au dessert, sans oublier le traditionnel beignet de carnaval. .
27 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 41 94 47 27
An afternoon of dancing and conviviality over a generous meal at the Bischoff restaurant in Willer-sur-Thur, hosted by Claude and Yvette.
